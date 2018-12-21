"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

ظهرت الفنانة رانيا يوسف من جديد بإطلالة جريئة خلال وجودها في فندق "الدوسيت" بالتجمع الخامس، لتكريمها من قبل مجلة "الدير جيست" في عامها الخامس عشر.



وارتدت رانيا فستانا أصفر مفتوحا مرتدية عليه هوت شورت أثارت من خلاله الجدل، خاصة أنها أظهرت تفاصيل الفستان بشكل أكثر جراءة.



وتنتظر رانيا المشاركة بفيلم عالمي خلال الفترة المقبلة بعدما أعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وجاء ذلك بعد أزمة فستانها الأخير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع.