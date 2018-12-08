إليكم أحدث أشكال تقديم "سبوع" مختلف

"حلقاتك برجالاتك"، تعد من الأغاني المتوارثة التي تنتقل من جيل لآخر، حيث يدق الهون وتتهافت الأصوات، وينتظر الحاضرون أن يوزع عليهم سبوع المولود.



وبمجرد أن تلد الأم؛ يقع الآباء في حيرة من أمرهم لاختيار شكل السبوع الذي سيقدمونه للأهل والأصدقاء بشكل جديد غير المتعارف عليه.



وعادة ما يتجه الآباء لاختيار قرطاس الفشار والسوداني المتراصين بشكل عشوائي بجانب الألعاب الخشبية والبلاستيكية والباغ.



ولسبوع مميز ومختلف، يمكنكم الاختيار من ضمن هذه الأشكال.

