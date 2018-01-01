هبة مجدى تعود بمسرحية "ألف ليلة وليلة" أول أغسطس

قالت الفنانة هبة مجدى إنها ستعود للمسرح مرة أخرى خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بمسرحية "ألف ليلة وليلة" التى تقف من خلالها أمام الفنان يحيى الفخراني، وتابعت: أعتبر "ألف ليلة وليلة" من الأعمال الفارقة فى مشوارى الفنى كله، لأن المسرح هو الاختبار الحقيقى لأى فنان، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع يحيى الفخرانى من خلال العمل.



وأكدت أن عرض "ألف ليلة وليلة" يستمر لمدة شهر، قابل للزيادة، ويشارك في المسرحية كل من لطفي لبيب، سلمى غريب، ضياء عبد الخالق، والمطرب محمد محسن، ونجوم المسرح القومي، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوي، وأزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، واستعراضات مجدي صابر.