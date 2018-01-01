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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:09 ص

اليوم وغدًا.. "الساعة الأخيرة" فى المهرجان القومى للمسرح

مسرحية الساعة الأخيرة
مسرحية " الساعة الأخيرة"
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة٬ من المهرجان القومى للمسرح المصرى٬ والتي تستمر حتي 2 أغسطس القادم٬ برئاسة الدكتور حسن عطية٬ ومهداة إلي روح الفنان محمود دياب، تعرض في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ مسرحية " الساعة الأخيرة" وذلك علي مسرح الغد٬ كما تعرض في تمام السادسة من مساء غدا السبت.

الساعة الأخيرة من تأليف عيسي جمال الدين٬ إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم٬ ديكور وملابس محمد هاشم٬ إعداد موسيقي أحمد حامد٬ مادة فيلمية حازم مصطفي.

بطولة نجوم مسرح الغد: شريف صبحي - سامية عاطف- معتز السويفي- محمد دياب- محمود الزيات - نائل علي - نورهان أبو سريع - محمد حسيب - مخرج مساعد دينا محمود - عمر الشحات٬ مخرج منفذ داليا حافظ.

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