التشيك مستعدة للتصدى للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع إيطاليا

أبدى رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس، استعداده لمناقشة سبل التصدى لمسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مع نظيره الإيطالي جوسيبى كونتى، للإقرار بالموقف التشيكى حيال تلك الأزمة.



وذكر (راديو براغ) التشيكى، اليوم، أن تصريحات بابيس جاءت خلال حديثه للصحفيين بمجلس الشيوخ، مضيفًا أنه لا يتوقع تغييرًا فى وجهة نظره حيال تلك المسألة بعد لقائه مع كونتى.



وأضاف بابيس: "لن يقنعنى كونتى بوجهة نظره، لكننى سأحاول أن أقنعه بوجهة نظرى".



وكان كونتي قد أرسل خطابًا لبابيس طلب منه استضافة 450 مهاجرًا أنقذتهم السلطات الإيطالية السبت الماضى، إلا أن بابيس رفض الأمر ووصف التوجه الإيطالى تجاه مسألة الهجرة بأنها "الطريق إلى الجحيم".