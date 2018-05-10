إنشاء 28 مشروعًا جديدًا فى جامعة الفيوم بتكلفة مليار جنيه

قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إنه جارٍ تنفيذ 28 مشروعًا إنشائيًّا جديدًا بجامعة الفيوم، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه للأعمال الإنشائية وللتأثيث والتجهيزات، وتم إنجاز نحو 85 فى المائة منها، ويتم انتهاء العمل نهائيًّا بها خلال نهاية العام الحالى وبداية الفصل الدراسى المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف الوصول بعدد كلياتها إلى 20 كلية خلال الفترة المقبلة، بإضافة كليات التجارة والطب البطرى والعلاج الطبيعى.



وأوضح «حمزة» أن من هذه الإنشاءات الجديدة كليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان بالمجمع الطبي، الذي يتكون من أرضى وخمسة أدوار علوية مساحة الأرضى 5500م2 وإجمالى مساحة المبنى 33000م2، ويحتوى على مدرجات وقاعات دراسية ومعامل وغرف إدارية وسيمينار وغرف اجتماعات ومخازن وحجرات إدارية وخدمات.



وأضاف أن مبنى كلية رياض اطفال، يتكون من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية مساحة الدور 1725م2 يحتوى على مدرجات ومعامل وحضانة أطفال ومكاتب إدارية، أما مبنى الخدمات الطلابية والشئون الإدارية الجديدة، يتكون من أرضى وخمسة أدوار مساحة الدور 700م والمساحة الإجمالية 4200م2 يحتوى على غرف إدارية وجراج وخدمات.



وأشار إلى أن ملحق كلية الطب، يتكون من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية، ومساحة الأرضى 1650م2 والمساحة الإجمالية 12600م2 يحتوى على مدرجات وقاعات دراسية وحجرات إدارية وخدمات.



ونوه إلى أن ملحق كلية الهندسة، يتكون من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية، مساحة الأرضى 1850م2 والمساحة الإجمالية 11900م2 ويحتوى على مدرجات وقاعات دراسية وحجرات إدارية وخدمات.



أما ملحق كلية الزراعة فيتكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية، مساحة الدور 400م2، والمساحة الإجمالية 16000م2، ومحتويات المشروع قاعات دراسية ومدرجات وغرف إدارية وخدمات ومعامل تخصصية، ومباني الإقامة التابعة للمستشفى الجامعي، وملحق كلية الآداب، والمركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون، وملحق كلية دار العلوم، والمعامل المركزية، ومباني كليات القطاع الطبى (الطب والصيدلة والتمريض)، ومبنى مستشفى الباطنة الجديد، وإنشاء مقر دائم لهيئة التأمين الصحي بجامعة الفيوم، ومعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والمركز الاجتماعي على بحيرة قارون، المخطط العام لكليات الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة، وتعلية كلية الخدمة الاجتماعية، تعلية كلية السياحة والفنادق، وإنشاء منظومة إطفاء الحريق بكلية الهندسة وطب الأسنان، تطوير شبكة كهرباء الجامعة، النصب التذكاري للشهداء.