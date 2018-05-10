القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 02:13 م

أول تعليق من البحرين على قصف سوريا

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
نيفين أشرف
dostor.org/2164821

أكد وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، أنه يحق لكل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، الدفاع عن نفسها ضد الخطر الإيرانى، لا سيما بعد أن استباحت طهران الوضع القائم.

وقال آل خليفة، فى تغريدة على صفحته بـ«تويتر»: «طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم فى المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر».

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف بعض الأهداف فى سوريا، ردًا على هجوم شنته القوات الإيرانية المتمركزة هناك وفقًا لما ذكرته تل أبيب.

أول تعليق من البحرين على قصف سوريا
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