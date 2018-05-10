أول تعليق من البحرين على قصف سوريا

أكد وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، أنه يحق لكل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، الدفاع عن نفسها ضد الخطر الإيرانى، لا سيما بعد أن استباحت طهران الوضع القائم.



وقال آل خليفة، فى تغريدة على صفحته بـ«تويتر»: «طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم فى المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر».



وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف بعض الأهداف فى سوريا، ردًا على هجوم شنته القوات الإيرانية المتمركزة هناك وفقًا لما ذكرته تل أبيب.