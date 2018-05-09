ماكرون: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران «خطأ»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران "خطأ"، داعيًا إلى التمسك به وتوسيع نطاقه ليشمل مناقشة نشاطات إيران في المنطقة.



جاء ذلك في مقابلة مع قناة دويتش فيلله "DW" والقناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD.



وأضاف ماكرون: "من هنا قررنا نحن الأوروبيين الإبقاء على الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه يجب العمل مع شركائهم لمنع تصاعد التوتر في المنطقة".



وشدد الرئيس الفرنسي على أنه من الضروري توسيع موضوعات النقاش حتى يتسنى لجميع الأطراف المضي صوب "اتفاق أوسع نطاقًا في وقت ما"، وهذه الموضوعات يجب أن تشمل نشاطات إيران في المنطقة وتطوير الصواريخ البالستية.