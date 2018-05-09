الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:59 م
عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي على سوريا
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قال ناشطون سوريون، مساء اليوم الأربعاء، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا.
قال ناشطون سوريون، مساء اليوم الأربعاء، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا.
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