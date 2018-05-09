حقيقة خروج «أهو ده اللى صار» من السباق الرمضانى

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة تقارير إخبارية تفيد باقتراب خروج مسلسل «أهو ده اللي صار» بطولة النجمة روبي من السباق الرمضاني القادم، وأن قنوات ON قررت إخراجه من خريطتها البرامجية القادمة والاستعانة بعمل آخر، ودعم الحديث بأن القناة لم تعرض البروموهات التشويقية بعد.



من جانبه، نفى أحد العاملين بالشركة المنتجة للمسلسل هذه الشائعات، مؤكدا أن المسلسل بيع بالفعل لشبكة قنوات «ALFA» المشفرة، وتم تحديد مواعيد العرض عليها أيضا، وأنه يعرض خلال رمضان على قناة «مسلسلات 1» في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والنصف ظهرا، والخامسة والنصف صباحا.



وأضاف المصدر أن قنوات ON تأخرت بالفعل في طرح البروموهات الترويجية، ولكنها لم تؤكد خروج المسلسل من خريطتها، وفي حالة حدوث ذلك فهناك عدة عروض من قنوات فضائية أهمها قنوات النهار التي تعلن الخريطة النهائية لها غدًا.



وتابع المصدر أن قنوات MBC اشترت المسلسل ليعرض خليجيا، وسيذاع خليجيا أيضا على شبكة قنوات «أبو ظبي»، وقنوات «ART» المشفرة، مشيرا إلى أن حجم المبيعات الخارجية يغطي تكلفة إنتاج المسلسل.



المسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، والمتخصص في عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم علي، ويشارك في بطولته بجانب روبي كل من، سوسن بدر وأحمد داود ومحمود البزاوى وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.