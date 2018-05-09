عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة درب عامر بمدينة أسيوط، وأصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار المنزل.



وتبذل قوات الحماية المدنية بأسيوط جهودها فى البحث عن سيدة عجوز أسفل أنقاض المنزل.



وقامت قوات الأمن بفرض كردون حول موقع الانهيار كما تم قطع الكهرباء والغاز الطبيعى فى محيط المنطقة.



كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد ورود بلاغًا من أهالى منطقة درب عامر خلف قسم ثان أسيوط، بانهيار العقار.



على الفور انتقل اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، والعميد مجدي سالم رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد سليم، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط، وأجهزة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ومعدات مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة إلى موقع الحادث، حيث تم استخراج 5 أشخاص من تحت أنقاض العقار المنهار ونقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج.