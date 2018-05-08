القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:30 م

ارتفاع أرباح سلسلة فنادق «ماريوت» خلال الربع الأول

ارتفاع أرباح سلسلة
dostor.org/2162512

أعلنت مجموعة فنادق "ماريوت إنترناشيونال" الأمريكية اليوم الثلاثاء، زيادة أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 398 مليون دولار بما يعادل 09ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 371 مليون دولار بما يعادل 95ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 487 مليون دولار بما يعادل 34ر1 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 2% سنويا إلى 01ر5 مليار دولار مقابل 91ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

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