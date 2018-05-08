رؤساء أحزاب وشخصيات عامة يشاركون في عزاء خالد محيي الدين

شارك الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون، والإعلامى مصطفى بكرى، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق، والمخرج خالد يوسف، فى عزاء الراحل خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع الذى وافته المنية أول أمس.



كما شارك بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية، رئيس حزب الوفد، وبشرى شلش نائب رئيس حزب المحافظين المستقيل، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى، ورشاد عبده الخبير الاقتصادى، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة.



كما شارك رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وهانى ضاحى نقيب المهندسين، في واجب العزاء فى وفاة الراحل خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ومؤسس حزب التجمع.



وتلقى الدكتور محمود محيى الدين ابن شقيق الراحل، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وبعض قيادات حزب التجمع وبعض الشخصيات المقربة من الفقيد العزاء.

