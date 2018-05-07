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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:29 م

«نجوم مصرية» يطلق تطبيقه الإخباري على منصة «App Store» للأيفون

«نجوم مصرية» يطلق
dostor.org/2160773

أطلق موقع «نجوم مصرية» الإخباري نافذته الجديدة عبر نظام iOS المقدم من شركة أبل، عبر طرح تطبيقه المجاني للأخبار عبر بوابة App Store لتطبيقات هواتف وتابلت شركة أبل، ويتميز التطبيق بميزتين أساسيتين وهما تصفح الموقع والمشاركة فيه دون أي إعلانات تماما، وكذلك خدمة الإشعارات بالأخبار العاجلة، حيث سيتمكن كل من يقوم بتحميل التطبيق من تلقي إشعارات بالأخبار العاجلة على هاتفه فور حدوثها.

وكانت فكرة طرح تطبيق نجوم مصرية دون إعلانات تمامًا تهدف لسرعة أفضل للتطبيق وتحسين تجربة المستخدم عبر التطبيق، هذا بجانب تقنية صفحات الجوال المسرعة التي يقدمها الموقع ولكن بتواجد إعلانات، ويمكنك تحميل التطبيق على منصة App Store عبر البحث عن "نجوم مصرية" أو بالضغط هنا.

هذا ويعتبر موقع نجوم مصرية هو بوابة ويب إخبارية مصرية تنشر باللغة العربية، وتستهدف زائر الإنترنت العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

الجدير بالذكر أن تطبيق نجوم مصرية لهواتف الأندرويد قد تم إطلاقه مسبقًا منذ عدة أسابيع ويتمتع بنفس مميزات تطبيق الايفون وكذلك نفس الشكل العام.

وقد عرف المستخدم العربي موقع نجوم مصرية حيث وصل ترتيب الموقع من ضمن أشهر ١٠٠٠ موقع عالميًا، وذلك نظرًا لخدماته مثل نقل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الذهب في مواضيع مستقلة محدثة يتم تحديثها بشكل دوري لتنقل احدث سعر متاح ويكون إنعاكسًا فعليًا لسعر السوق، كما عرف موقع نجوم مصرية بتغطية المباريات الهامة، مثل مباراة الأهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونة، ذلك بجانب تغطية البطولات العالمية مثل كأس العالم ٢٠١٨، والقنوات الناقلة للمباريات، وجداول ترتيب الدوريات المختلفة، مع عدد من الخدمات المختلفة مثل شرح معرفة فاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء والمياه في مصر والسعودية.

وللطلبة والطالبات يقدم نجوم مصرية خدمات مختلفة مثل جلب النتائج عبر نظام التعليقات بالموقع، وكذلك طرق وروابط مواقع الإدارات التعليمية المختصة بعرض النتائج لكل محافظة، هذا بالإضافة لخدمة الطلبة في المملكة العربية السعودية عبر شرح نظام نور وكيفية استخدامه.

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