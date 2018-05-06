"النشر العلمي الدولي".. برنامج تدريبي بجامعة الفيوم

ينظم المركز الدولي المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الفيوم، برنامجًا تدريبيًا حول "النشر العلمى الدولي" يستمر لمدة 3 أيام حتى 7 مايو، يحضره أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.



يقوم بالتدريب عدد من مدربي المركز المحترفين فى كيفية النشر العلمي، برعاية الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وبإشراف الدكتور وليد خليل مدير المركز، ومحمد هاشم المدير الإدارى للمركز.



قال الدكتور كمال غلاب، مدرب اليوم الأول، إن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة عند إعداد الأبحاث العلمية من حيث مفهوم البحث، وأهمية البحث، وخطوات البحث، وكيفية تفادي الأخطاء الشائعة في إعداد البحوث العلمية، وأنواع الأبحاث المختلفة.



ويركز التدريب على النشر العلمى والأسلوب المنظم في جمع المعلومات وتوثيقها وتدوين الملاحظات، والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة، بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها.