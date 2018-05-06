"حماة الوطن" ينعي خالد محيي الدين

نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى وفاة السياسى الكبير خالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، وأحد قيادات ثورة يوليو 1952، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.



وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن مصر فقدت رجلا كان له دور كبير في ترسيخ الفكر الاشتراكي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها الشعب المصري فيما قبل ثورة 23 يوليو.



وأضاف رئيس الحزب أن الفقيد كان له تاريخ مشرف من النضال كونه أحد الضباط الأحرار، وتولى بعد ثورة 52 العديد من المسئوليات أداها بنجاح، كما أنه تولى رئاسة حزب التجمع، وكان معارضا محترما يسعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية مع الحفاظ على وحدتها وتماسكها دون تجريح أو تشويه.



وتقدم الهريدى بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.