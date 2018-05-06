"الوفد": خالد محيي الدين أحد كبار اليساريين في العصر الحديث

نعى حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع، الذى رحل اليوم عن عالمنا، بعد حياة طويلة حافلة بالمواقف الوطنية العظيمة، وبأفكاره الإصلاحية والاجتماعية كنموذج للفارس السياسى الذى لا يرى إلا مصلحه الوطن، ولا يعيش إلا من أجله.



وأكد حزب الوفد أن خالد محيى الدين يعد من كبار اليساريين فى العصر الحديث، وهو مؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى حتى اعتزاله العمل العام، كما شغل منصب أول رئيس للجنة الخاصة التي شكلها مجلس الأمة فى مطلع الستينيات لحل مشاكل أهالى النوبة، وأحد مؤسسي مجلس السلام العالمي، ورئيس منطقة الشرق الأوسط، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح، وحصل على جائزة لينين للسلام عام 1970.



وقال حزب الوفد: إننا إذ نتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه ندعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.