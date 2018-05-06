"الأعلى للإعلام" ينعي مؤسس حزب التجمع خالد محيي الدين

نعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببالغ الحزن والأسى فقيد الوطن خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة من النضال والعطاء من أجل مصر.



رحل الفقيد بعد مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 70 عامًا، حيث شهدت حياته العديد من المحطات المهمة فهو عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو والرئيس الشرفي لحزب التجمع.



أسس الفقيد جريدة "المساء" وتولى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار "أخبار اليوم"، كما يعد أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح.



كان للفقيد دور سياسي مميز، فقد كان عضوًا بمجلس الأمة ثم مجلس الشعب لعدة دورات متتالية، ومنحه الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، قلادة النيل.



وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص العزاء لأسرة الفقيد، دعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

