بدء ندوة مناقشة «بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية» بدار بتانة (صور)

بدأت، مساء السبت، فعاليات حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصيّة الأولى للروائية رباب كساب «بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية»، التي صدرت حديثًا عن دار بتانة بمقرها في وسط القاهرة.



ويقدّم المناقشة الروائيّة ضحى عاصي، ويناقشها النقّاد حسام جايل، والدكتور محمد سليم شوشة، وتضم المجموعة 24 قصة مهداة لامرأة «البين بين»، التي تدور حولها نصوص المجموعة.



ورباب كساب، حاصلة على درجة الدكتوراه فى العلوم الزراعية من جامعة طنطا، صدر لها قبل مجموعتها القصصية الجديدة، أربع روايات هى «قفص اسمه أنا»، ومسرودة"، والفصول الثلاثة، وفستان الفرح».