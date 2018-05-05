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السبت 05/مايو/2018 - 08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

الشهيد ابن قرية الخنانسة
الشهيد ابن قرية الخنانسة
محمود عبدالعال
dostor.org/2157756

شيّع الآلاف من أهالى محافظة سوهاج، أمس السبت، جثمان الشهيد المجند محمد أحمد السيد محمد، ابن قرية الخنانسة شرق، بمركز المنشاة، والذى استشهد خلال العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، التى تنفذها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.
حضر مراسم تشييع الجنازة الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعقيد تامر إسماعيل، المستشار العسكرى بالمحافظة.
وردد المشيعون هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. ويا نجيب حقهم يا نموت زيهم».
وقال محمد عبدالمجيد، أحد أهالى قرية الشهيد، إن الفقيد كان أكثر الناس خُلقًا فى القرية، مؤكدًا أنه أعرب عن أمنيته بالاستشهاد أكثر من مرة، قائلًا: «نفسى أموت شهيد».
وأضاف: «كان يحلم دائمًا بأنه يثأر لزملائه الذين استشهدوا معه فى نفس الكتيبة».
من جهته، نعى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، شهيد الواجب الوطنى، وشهداء الوطن أبطال القوات، مؤكدًا أن الشعب المصرى قادر - بفضل قواته المسلحة وقيادته الحكيمة- على دحر الإرهاب والقضاء عليه، والقصاص من الجماعات الإرهابية.
وأوضح عبدالمنعم أن جموع الشعب المصرى يساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون خلفهما فى مواجهة الإرهاب الأسود، مشيدًا بدورهما العظيم فى الحفاظ على أرض الوطن وأمنه واستقراره.
وأضاف: «مثل هذه الاعتداءات لن تعوق أبطال الجيش والشرطة عن تأدية واجبهم الوطنى، بل تزيدهم عزيمة وإصرارًا للقضاء على الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية والبناء».
كان جثمان الشهيد قد وصل، أمس، إلى مطار سوهاج العسكرى، وكان فى استقباله المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية، وأسرة الشهيد وذووه، حيث أقيمت جنازة عسكرية له بالمطار، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مسقط رأسه بمركز المنشاة بسوهاج.

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