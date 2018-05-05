"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة

قال المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية المصرية الأب هاني باخوم، إن الكنيسة تابعت بكل اهتمام الزيارة التاريخية للكاردينال جان لويس توران، للمملكة العربية السعودية، في أبريل الماضي.



وأضاف "باخوم " - في بيان له -: "تضمن توقيع اتفاقية مشتركة اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة تنسيقيّة تلتقي سنويًا للتحضير للاجتماعات وتضم شخصين من كل طرف، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلامي"، متابعًا: "نصت الاتفاقية أيضًا على أن يصدر طرفا الاتفاق إعلانًا ختاميًّا في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة، وأن تكون الجلسات الافتتاحية والختاميّة مفتوحة لوسائل الإعلام".



وأكد: أن "الصحافة الرسمية للفاتيكان الاوسيرفاتورى الروماني قد سلطت الضوء على أهم المحطات التي تخللت الزيارة"، موضحًا أنه لم يتم الحديث عن المواضيع التي تم النقاش فيها أو عن بناء كنائس بالمملكة من عدمه.

