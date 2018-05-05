الآثار: وصول العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون للمتحف المصرى

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عن نجاح عملية نقل العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربى بقلعة صلاح الدين الأيوبى، ووصولها إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، وذلك تمهيدًا لدخولها معامل الترميم بالمتحف لإجراء أعمال الترميم الكامل لها والفحوص والتحاليل اللازمة.



وقال العناني -فى تصريح اليوم خلال استقباله وقيادات الوزارة للعجلة الحربية- «إن فريق العمل المصرى قام بوضع خطة عمل للحفاظ على العجلة وحمايتها أثناء عملية النقل»، مشيرًا إلى أن المتحف الكبير استقبل جميع العجلات الحربية السادسة للملك توت عنخ آمون، والتى سيتم عرضها جميعا لأول مرة بمقر واحد، وهو المتحف الكبير عند الافتتاح الجزئي له نهاية العام الحالى.



وكانت عملية نقل العجلة الحربية الأخيرة للملك توت عنخ آمون، قد استغرقت نحو ساعة من مكان وجودها بالقلعة وحتى وصولها إلى المتحف الكبير بالجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بما يضمن الحفاظ على القطعة الأثرية، إلى جانب تغطية إعلامية محلية وعالمية.