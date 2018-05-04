«حركة جدعنة» من محمد رمضان فى «نسر الصعيد»

قال أحد أفراد طاقم مسلسل «نسر الصعيد» من بطولة محمد رمضان، إنه قرر إيقاف التصوير لمدة ثلاثة أيام بدءًا من فجر اليوم؛ حدادًا على وفاة أحد أعضاء طاقم العمل بموقع التصوير.



وكانت البداية مع سقوط شخص يدعى «الحاج سالم» مغشيًا عليه، وعقب نقله للمستشفى بدقائق وصل لطاقم العمل خبر الوفاة، فقدم محمد رمضان المواساة للمتواجدين وترك التصوير، وطلب منهم إيقافه حدادًا على الفقيد لمدة 3 أيام.



ويشارك في بطولة العمل محمد رمضان ودرة وعائشة بن أحمد وسيد رجب ومحمد عز ومن تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج ياسر سامي.