القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:49 م
ولاء الشيخ
ولاء الشيخ

5 أسئلة لوزيرة التخطيط

dostor.org/2153769

لا أحد ينكر أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من خلال عمليات شاملة تهدف فى النهاية إلى إصلاح مؤسسى حقيقى يتماشى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك لا يمكن لمنصف أن ينكر جهود الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى تقوم بمهام منصبها بجهد واقتدار وكامتداد لوالدها الراحل المهندس حلمى السعيد، وزير السد العالى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ولكن هناك بعض الأسئلة التى تلح وبشدة على كل من يتابع أداء وزارة التخطيط، وأتمنى أن أجد لها إجابة شافية عند الدكتورة هالة السعيد.

أولها: ما إجراءات متابعة استراتيجية التنمية المستدامة التى تعرف برؤية مصر ٢٠٣٠، والتى قامت الحكومة بوضعها وأطلقتها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف الاستراتيجية الوصول بمصر بحلول عام ٢٠٣٠، لتصبح من ضمن أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم من ناحية مؤشرات جودة الحياة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والبشرية، وتنافسية الأسواق وتوفير رعاية صحية شاملة.
وعلى وزارة التخطيط إن كانت هناك عقبات تؤثر بالسلب على متابعة رؤية مصر ٢٠٣٠، أن يتم العمل على تجاوزها من خلال الحوار المجتمعى، خاصة أن متابعة الاستراتيجية تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الوزارات والهيئات، ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق أهداف استراتيجية مصر ٢٠٣٠.
ثانيًا: متى سنرى إصلاحًا حقيقيًا فى الجهاز الإدارى؟.. فعلى مدار عقود ماضية عانى الجهاز الإدارى للدولة من مشكلات عديدة أفرغته من مضمونه وجوهره الأساسى وحولته إلى جهاز بيروقراطى بامتياز، وإن شئت الدقة إلى ماكينة معطلة ما أدى إلى هروب الكفاءات منه بسبب تفريغه من قيم الإبداع والإبتكار.. وأى إصلاح حقيقى لهذا الجهاز العتيق يجب أن يأخذ فى الاعتبار ضرورة معالجة أوجه الخلل ومكافحة الفساد بصورة جذرية وإعادة هيكلته، فهناك هيئات حكومية تكتظ بالموظفين فى حين أن جهات حكومية أخرى تعانى من ندرتهم بصورة تؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وأيضًا يجب تفعيل نظام الشباك الواحد بصورة فعلية على أرض الواقع بدلًا من استخدامه لـ«الشو».
أما السؤال الثالث فهو: متى تنتهى المشكلات التى يعانى منها المواطنون والتى لها بُعد تخطيطى ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وأين دور وزارة التخطيط فى متابعة معدلات الإنتاج وتقليل الفارق بين الادخار والاستثمار وتقليل عجز الموازنة، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة.. ومواجهة هذه المشكلات بالتخطيط الجيد يجعل المواطنين يشعرون بثمار التنمية وبالتالى جودة الحياة.
ورابع هذه الأسئلة هو: لماذا لا تطالب وزارة التخطيط بسرعة إصدار قانون التخطيط الموحد الذى سيمكن وزارة التخطيط حال إقراره من متابعة المشروعات المدرجة فى الخطة والموازنة، وكذلك متابعة بناء القدرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية.
وأخرها: ما الإجراءات التى ستتخذها وزارة التخطيط لتقليل فجوة التمويل بين المحافظات المختلفة؟.. خاصة أن هناك فجوة تمويلية كبيرة وتتنامى باستمرار وتؤثر بالسلب على تنفيذ مشروعات عامة يحتاجها المواطنون بشدة خاصة فى محافظات الصعيد وأغلب قرى مصر، كما أن هناك مشروعات تم البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها بسبب الفجوة التمويلية، خاصة مشروعات الصرف الصحى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ حوالي 10 ساعة

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ يوم

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة

منذ يوم

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يوم

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

الآن

«التخطيط»: خفض كثافة الفصول الدراسية إلى 38 طالبًا خلال عامين

استدعاء 5 مسئولين بالقاهرة الجديدة للتحقيق فى «تراكم الأمطار»

«سيسكو»: نهتم بشراكتنا مع الحكومة.. والرئيس يدعم الاستثمار الأجنبى

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

ألبومات الصور

حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط

الخطيب يشاهد تدريب الأهلى ويلتقى اللاعبين

بالصور.. حى بولاق الدكرور يكثف حملاته لإزالة الإشغالات

على ماهر.. نجم موقعة الأسيوطي

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

ads
الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كشكول

تربية المنوفية تنظم ندوة "ثقافة الحوار وشباب الجامعات"

شيخ الأزهر يعلن الاستعداد لتوفير منح لطالبات إندونيسيا لدراسة اللغة العربية

جامعة عين شمس: نسعى لتحويل مركز البحوث إلى معهد متخصص في دراسات الشرق الأوسط

5 عبارات لايجب أن يسمعها أطفالنا

رئيس جامعة بني سويف يكرم الطلاب المتفوقين

الأمصار

مخزونات النفط الأمريكية تقفز 6 ملايين برميل

سفن الناتو تدخل البحر الأسود

كاني ويست: استعباد الأفارقة بأمريكا كان "اختيارا"

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في ليبيا

صحيفة: نقل الأمريكيين المحتجزين في بيونغ يانغ لمكان آخر

ads
منوعات

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

ads
ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
جلال-حمام

​ لا تدفنوا رءوسكم فى الرمال «3»

ولاء الشيخ

​ 5 أسئلة لوزيرة التخطيط

صفوت البياضي

​ التعليم وإعادة بنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

​ ضمير «الأخت كوثر»

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك