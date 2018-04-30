ليبيا: مسلحون ملثمون يعتقلون رئيس جائزة سبتموس

قامت مجموعة مسلحة مجهولة في ليبيا، أعضائها ملثمون بعد العاشرة من ليل أمس، باعتقال كلا من، الإعلامي سليمان قشوط، رئيس جائزة «سبتموس» وزميله محمد اليعقوبي، المدير التنفيدي للجائزة، خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الأندلس، واقتادوهما لجهة غير معلومة، حسبما أفادت «بوابة إفريقيا» الليبية، اليوم الإثنين.



وتعد جائزة «سبتيموس – طرابلس» أول جائزة للإذاعة والتلفزيون والإبداع في ليبيا تنظمها شركة نوميديا غروب وأقيمت هذا العام الجائزة في نسختها السادسة بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني.