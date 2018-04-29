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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:20 م

مخرج «نسر الصعيد»: محمد رمضان فنان مؤدب

محمد رمضان
محمد رمضان
أمير محمد خالد
dostor.org/2149248

كشف المخرج ياسر سامي، أنه سعيد بأن أولى تجاربه في الإخراج الدرامي من خلال مسلسل ضخم مثل «نسر الصعيد»، ومع شركة إنتاج بحجم العدل، وفنان ذي شعبية وجماهيرية كبيرة مثل محمد رمضان.

وأعرب «سامي» في تصريح لـ«الدستور» عن انتهائه من تصوير 75% من أحداث المسلسل، ويتبقى 25% سيتم تصويرها في موقعي تصوير، الأول في الديكور الرئيسي داخل ستديو أشرف عبدالباقي، والآخر سيكون في أحد الديكورات التي تم بناؤها خصيصًا لتصوير عدد من المشاهد العسكرية.

وأضاف: قصة المسلسل لا تتشابه مع أي عمل آخر معروض في رمضان المقبل، ونقدم فيه نموذجًا مختلفًا وجديدًا لضابط الشرطة الصعيدي، بتكلفة إنتاجية ضخمة، استخدمناها في بناء العديد من الديكورات، لإخراجه بشكل مميز.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان لا يتدخل فيما هو خارج اختصاصاته، وملتزم جدًا داخل «اللوكيشن»، واصفًا إياه بالفنان المؤدب، مضيفًا أنه ملتزم جدًا ولا يتخلف عن مواعيد التصوير، رغم انشغاله بخدمته العسكرية.

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