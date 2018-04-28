غدًا.. «زي عود الكبريت» في الفلمنكي بالقاهرة

يُعرض فيلم «زي عود الكبريت» آخر أعمال الراحل حسين الإمام في المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، غدًا الأحد في السابعة والنصف مساءً مصحوبًا بترجمة إنجليزية.



ويعتبر الفيلم حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية.



تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود مثل فاتن حمامة، هند رستم، محمود المليجي، حسين رياض، عماد حمدي، ماجدة الخطيب، فريد شوقي وسمير صبري، بجانب مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.



ويشارك في بطولة الفيلم حسين الإمام، سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي.