القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكى يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
حوادث
الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:46 ص

إحالة متهم بقتل أمين شرطة القطامية للمحاكمة العاجلة

إحالة متهم بقتل أمين
مصطفى حربى -عادل عبدالعال
dostor.org/2146000

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، متهما بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة غير مرخصة بهدف الاتجار بمنطقة بدر، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشارت التحريات إلى تورط المتهم الشهير بـ«العرباوي» في واقعة استشهاد أمين شرطة ومقتل 3 من تجار المخدرات، في أواخر يناير 2017 أثناء تبادل إطلاق النار بين التجار وقوة من رجال مباحث المخدرات التابعين لمديرية أمن القاهرة، في منطقة صحراء القطامية بطريق العين السخنة.

وباشر التحقيقات بالواقعة بهاء الشاذلي مدير نيابة القاهرة الجديدة، وسكرتارية محمد كمال، وتعود تفاصيلها إلى تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة بدر من ضبط المتهم «أ. ح» من عرب السويس 34 سنة، وبحوزته ربع كيلو هيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وسلاح آلي، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي وهاتف.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا

منذ يوم

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

منذ يوم

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية

منذ يومين

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين

منذ 3 أيام

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ 3 أيام

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

الآن

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك في القمة 116

عاجل.. إصابة مواطن في اشتباكات بين جماهير الأهلي والزمالك (فيديو)

«مدينة السلام».. هنا يلتقي زعماء الكوريتين

الباز: «أيمن نور أسس جامعة دول عربية للتحرش الجنسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

ألبومات الصور

ملخص الشوط التاني في لقاء القمة 116 بين الأهلي والزمالك

لأول مرة.. صور اللقاء السرّي بين زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجية أمريكا

إحماء فريق الأهلي قبل القمة 116

65 صورة تلخص لقاء القمة 116

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

كشكول

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض المشغولات اليدوية لطالبات المدن

رئيس جامعة الإسكندرية: إطلاق مسابقة للطلاب لأحسن 3 أغانى على اليوتيوب

محمد صبحى: مادة الدين لابد أن تكون إجبارية وهناك خلل بمفاهيم الأجيال الحديثة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الفائزين بالمؤتمر السنوي للبحث والإبداع

وزير التعليم : الحصول علي الشهادات و الدرجات دون تعليم مرفوض

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إعلان حالة الطوارئ في رام الله نتيجة الأجواء الجوية

تواصل الاحتجاجات في غزة بسبب تأخير الرواتب

البيت الأبيض ينشر صورا للقاء «بومبيو» وزعيم كوريا الشمالية

منوعات

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

غدًا.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للرماية بميادين القوات المسلحة

أحمد فريد ضمن لجنة تحكيم ختام "Miss Eco International"

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك