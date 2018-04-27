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الجمعة 27/أبريل/2018 - 01:16 ص

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى
منار إبراهيم
dostor.org/2145920

تصور النجمة العالمية إيما ستون مسلسلها العالمي الجديد «Maniac» في مختلف الأماكن الحيوية بمدينة كاليفورنيا، وظهرت في أحدث صورا لها من داخل الكواليس على شاطئ ماليبو.

وتجسد النجمة الحاصلة على الأوسكار خلال المسلسل دور دكتورة تعمل في عالم الصيدلة والكيمياء تواجه الكثير من الأزمات داخل أحد المعامل.

«Maniac» للنجمين إيما ستون وجونا هيل، من إنتاج شركة نتيلفكس، ويستمر التصوير طيلة شهر أبريل ومايو حتى الانتهاء من الحلقات أول بأول ودخولها مرحلة المونتاج.

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

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