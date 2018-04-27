القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 06:56 ص

اليوم.. اختيار ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية بدار الأوبرا

اليوم.. اختيار ملكة
شيماء دهب
dostor.org/2145919

تستضيف دارالأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حفل ختام اختيار «ميس إيكو انترناشونال» لعام 2018، برئاسة الدكتورة آمال رزق، وبحضور عدد من نجوم الفن والسفراء والهيئات الدبلوماسية.

ويتنافس نحو 60 ملكة من جميع أنحاء العالم، لحصد اللقب، حيث مر المتسابقات بالعديد من التحديات، يأتي على رأسها تنفيذ كلًا منهن لفستان من مواد مُعاد تصنيعها، وتقديم موهبة وأيضًا اختبار مدى اللياقة لكلًا منهن.

وأعلنت الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة عن أسماء المنضمين للجنة تحكيم الحفل النهائي، وهم الفنان أحمد فريد، والفنانة نرمين ماهر وإيناس النجار، المنتج تامر نعيم، وامبير برناتشي ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2017.

ويحيى الحفل الفنان مصطفي قمر، والمطربة السولفينية باتريسيا بيكلار، كما يشهد الحفل أيضا اختيار الفائزة من بين 15 متسابقة بعرض المواهب.

كما يشهد الحفل اختيار ملكة أجمل فستان معاد تدويره، حيث شهدت الأيام الماضية مسابقة ما بين الملكات لصنع فساتين من مواد معاد تدويرها التى ظهرت مدى حرص المصممين على الحفاظ على البيئة، واستغلال مواردها المهملة والتى يظن البعض أن مكانها سلة المهملات.

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