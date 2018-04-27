«محروس»: تفعيل قانون التبرع بـ«الأعضاء البشرية» سيقضى على السمسرة

أكد الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن اللجنة تبحث آليات تفعيل صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين، تمهيدا لتفعيل قانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، والقضاء على سمسرة زراعة الأعضاء.



وقال محروس فى تصريح لـ«الدستور»، إنه تم الانتهاء من اعتماد التشكيل النهائي للصندوق، والذي يتكون من 6 أعضاء يرأسهم وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، لافتا إلى أن الوزير سيختار أسماء أعضاء اللجنة المسئولة عن الصندوق خلال شهر.



وأضاف أن تشكيل الصندوق يضم وزير الصحة رئيسا للصندوق، نائب للصندوق، أمين للصندوق يكون المسئول عنه ممثل من وزارة المالية، بالإضافة إلى رجلين أعمال مشهورين ومحطتين فضائيتين مشهورة، لافتًا إلى أن رجال الأعمال سيمولون الصندوق، فى حين ستقوم القنوات الفضائية بالمساهمة في ترويج رسائل لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.



وأشار إلى أنه سيتم دعم الصندوق وتمويله من خلال المخالفات التي يتم شنها على المراكز والمستشفيات، موضحا أن هناك 58 ألف مواطن يغسلون كلى منهم 60% يحتاجون زراعة ومعظمهم غير قادرين.



وأوضح محروس أن اللجنة اعتمدت معايير ثبات الوفاة الإكلينيكية لجذع المخ، حيث تم مناقشة البورد الأمريكى، وتم الاتفاق على المعايير التى سيتم العمل بها تمهيدا لتفعيل زراعة الأعضاء من المتوفيين حديثا للأحياء، وبالتزامن مع ذلك سيتم تدريب فرق زراعة الأعضاء بالمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة على تلك الجراحات، وبالتالي يكون هناك فريق جاهز لاتخاذ القرار ونقل الأعضاء بعد الوفاة، لافتا إلى أن مصر تضم 41 مركز زرع بواقع 57 قسم زراعة كبد وكلى.