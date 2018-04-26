القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
الخميس 26/أبريل/2018 - 06:29 م
مدحت-بشاى
مدحت-بشاى

عندما كانت أجرة الإصلاح الموت مسمومًا

dostor.org/2145537



قد تكون هناك حالة إجماع ما على أن أى مطالبات للمؤسسات الدينية لإصلاح بنيتها الأساسية أو الخطاب الصادر عنها- لا بد أن تبدأ بإقرار سلطة المقدس فيما هو عقائدى، ثم تأتى أشكال الإصلاح ‏المتعلقة والمرتبطة بجوانب تطور الإنسان اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا. ‏
تاريخيًا، فإن الحديث عن مصطلح وفكرة الإصلاح الدّينى عُرف للمرة الأولى فى القرن الـ«١٦» الميلادى، حين نادى به القس الألمانى مارتن لوثر، بهدف ثورى لقيام حركة إصلاحية دينية، إذ ‏قام بتعليق ٩٥ رسالة دينية على جدار الكنيسة فى ألمانيا، وأرسل نسخًا من هذه الرسائل، التى يحتج فيها على فساد الكنيسة، إلى باقى الكنائس الأخرى، ولقد كانت تلك الرسائل إعلانًا تاريخيًا عن بدء ‏الحركة الإصلاحية البروتستانتية، التى أحدثت انشطارًا فى الكنيسة الكاثوليكية التى يتزعمها بابا الفاتيكان فى روما.‏
عبر تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، يتقدم الصفوف جماعة أو تيار أو حركة ائتلافية أو مفكرون علمانيون بشكل فردى، أو عناصر من رجال «الإكليروس» أصحاب رؤى تنويرية تقدمية ‏بمشاريع إصلاحية وتنويرية، وأرى أن البابا كيرلس الرابع يمثل النموذج الأروع فى مجال العمل المستمر، من أجل إصلاح مؤسسته ومجتمعه ووطنه ومسيرة تابعيه، دون ترديد الكلام الغريب أن ‏الإقدام على الفعل الإصلاحى ومشاريعه معناه أن هناك إقرارًا بوجود حالة فساد فى المؤسسة، وتكون نتيجة رفض الإصلاح حالة موت أو عدو فى العتمة بسبب التعالى غير المبرر!!.. منذ حوالى ‏‏٧٥ سنة كتب الرائع «كامل يوسف غبريال» مقالًا يوثق فيه رحلة ذلك البطريرك الوطنى العظيم كيرلس الرابع.. هو البابا العاشر بعد المائة من بابوات الكرسى المرقسى.. أُطلق عليه لقب ‏‏«أبوالإصلاح»، ونورد هنا شيئًا من سيرته وإصلاحاته التى من أجلها لُقب بجدارة «بابا الإصلاح». جاء عنه فى كتاب «الخطط التوفيقية» جـ ٦ ما نصه «إن حالة الإدارة البطريركية من جهة ‏سياسة الإكليروس ورعاية الأمة ونحو ذلك، قد امتازت فى مدته كثيرًا جدًا عن السابق، ولقد كان هذا البطريرك حاذقًا، نبيهًا، طلق اللسان، عارفًا بالتاريخ مدققًا فى علوم الدين المسيحى، محافظًا على ‏حدود المذهب، ماقتًا للرشوة، غير مكترث بالمال، قائمًا بأعباء وظيفته، ولولا تعجله وإقدامه على تنفيذ بعض المشروعات التى تحتاج إلى روية لعجز القلم عن تحبير صفاته».‏
ولد هذا البابا العظيم فى سنة ١٨١٦ ميلادية، وترهبن وهو فى سن الثانية والعشرين فى دير القديس الأنبا أنطونيوس.. وتولى رئاسة هذا الدير بعد سنتين من دخوله فيه، أى وهو فى سن الرابعة ‏والعشرين. ‏
رغبة منه فى نشر العلم بين أبناء البلدة القريبة من الدير، أنشأ كُتّابًا فى بوش لتعليم الصغار اللغتين العربية والقبطية، ولميله الطبيعى فى تقريب وجهات النظر بين عنصرى الأمة. خرج يومًا لرد ‏زيارة من زاروه فى عزبة الدير، فتعمد المرور من الطريق الذى فيه الجامع الوحيد بالبلدة وكان متهدمًا.. فدعا شيوخ البلدة وأنهض همتهم لإصلاحه وساعدهم ماليًا، الأمر الذى أدى إلى معاونة ‏البلدة كلها له فى ترميم سور الدير بالعزبة.. وما إن رُسم مطرانًا، حتى بدأ بزيارة معارضيه وأضداده فى بيوتهم، حتى يلين قلوبهم، وسعى جاهدًا لتهدئة الحالة وجمع الشمل، ثم باع كثيرًا من البيوت ‏القديمة حول الدار البطريركية، وشرع فى بناء المدرسة القبطية الكبرى. وكان بناء هذه المدرسة سببًا فى إجماع الكل على تزكيته لمنصب البابوية، فرُسم بطريركًا باسم كيرلس الرابع فى ١٧ يونيو ‏سنة ١٨٥٤م، ومن اللحظة الأولى لرسامته بطريركًا سعى جاهدًا فى وضع آماله الكبرى فى الإصلاح موضع التنفيذ.‏
ثم قام بإنشاء المدرسة المرقسية الكبرى التى ابتدأ فى بنائها وهو مطران للقاهرة، وعُنِى باختيار أساتذتها ومدرسيها، وأدخل فيها تعليم اللغات الحية، الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.. ولما شعر أن ‏الكتب النفيسة التى لا يوجد منها غير صورة واحدة إذا ضاعت أو بليت، فإن ذلك يصيب الكنيسة بخسارة جسيمة فى تراثها وأمجادها وتاريخها العظيم، فكر جديًا فى شراء مطبعة من الخارج لطبع ‏هذه الكتب فى مصر تحت إشرافه، ثم كان شروعه فى توحيد الكنائس الأرثوذكسية، وكان من آماله الكبرى إزالة الفوارق البسيطة بينها، ومهّد لذلك بعدة اجتماعات بينه وبين رؤساء الطوائف ‏الأرثوذكسية الأجنبية، وكان أن قام بدعوة بطاركة الروم والأرمن الأرثوذكس لرحلة إلى دير القديس أنطونيوس، فتحرك الإنجليز مرة أخرى، ولم ينسوا بعد طردهم من الحبشة، ووشوا به لدى الوالى، ‏الذى دس له السم عن طريق طبيبه الخاص فى الدواء أثناء مرضه، وكأن أجرة الإصلاح فى العالم الشرير هى الموت بالسّم!.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 11 ساعة

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ حوالي 16 ساعة

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

الآن

خارجية روسيا: نرفض أي تعديل على الاتفاق النووي مع إيران

مستشار البيت الأبيض يتوقع نجاح محادثات التجارة مع الصين

«إسماعيل» يشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

الخارجية الروسية: لا آثار لمواد سامة أو كيماوي في «دوما»

ads
الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«أمن القاهرة» يكشف كواليس إعادة ٢١ طالبا فقدوا بالصحراء

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

ألبومات الصور

بالفيديو.. منتجات فتيات حي الزبالين بمعرض «أهلا رمضان»

فعاليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع

جهود مكثفة لحي الهرم للسيطرة على تبعات الأمطار (صور)

انطلاق الندوة التثقيفية «حماية وطن» بجنوب سيناء

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«أمن القاهرة» يكشف كواليس إعادة ٢١ طالبا فقدوا بالصحراء

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

كشكول

الخشت: الفرع الدولي يعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتؤامة مع الجامعات الأجنبية الكبري

بالصور.. سفير كوريا الجنوبية بجامعة عين شمس

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد كنترول الفرافرة التعليمية

هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر.. السبت

بالصور.. جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم بنيجيريا

الأمصار

بوتين يبحث التسوية في أرمينيا مع رئيس وزرائها

السلطات الفرنسية تكشف 416 ممولا لتنظيم داعش في فرنسا

مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

العبادي من أربيل: الأخوة الكردية العربية دائمة ومستمرة

«الناتو» يشدد على تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل

ads
منوعات

تقرير علماء الفلك يرصدون اندماجين عملاقين لمجرات ضخمة

«يوتيوب كيدز» تطلق خدمة جديدة للمراقبة من قبل الآباء

سويسرا تبتكر «شامة صناعية» للكشف عن السرطان

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي

​ من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثالثة

مدحت-بشاى

​ عندما كانت أجرة الإصلاح الموت مسمومًا

احمد سليم

​ هل يعود اليمن سعيدًا؟

ماجد حبته

​ سيناء.. من التحرير إلى التعمير

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك