وصول جثمان العالم الفلسطيني «البطش» إلى غزة

وصل جثمان العالم الفلسطيني في مجال الطاقة فادي البطش، اليوم، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، ومن المقرر أن تشيع جنازته بعد صلاة المغرب.



ونظمت حماس لفادي البطش (35 عاما) استقبالا تأبينيا على الجانب الفلسطيني في معبر رفح بحضور قادة حماس والفصائل وعشرات من أفراد عائلته.



وقال خليل الحية القيادي البارز في حماس في كلمة الحركة "نحمل الاحتلال جريمة قتل العالم فادي البطش ونقول للاحتلال ان فاتورة الحساب ثقلت بيننا وبينك والعقاب قادم".



وشيع جثمان البطش، أمس في شوارع العاصمة الماليزية وهتف المشيعون "الله أكبر" متهمين الاحتلال الإسرائيلي بقتله، قبل أن ينقل إلى مطار القاهرة ثم لغزة.