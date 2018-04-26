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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:34 م

نصائح لتجنب خطر الاختراق الإلكتروني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الدستور
dostor.org/2145151

أعلنت شركة ترنيد مايكرو الإلكترونية، تصديها إلى ٣٨ مليار هجمة إلكترونية على مستوى العالم، خلال الربع الأول من العام الماضي، وأن أشهر الفيروسات التي تهاجم السوق المصرية تكون من خلال الإيميل، والملفات، والروابط، وقدمت بعض النصائح لتجنب الاختراق:

- تأمين جميع الحسابات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة سر قوية مكونة من أرقام، وأحرف، ورموز.

- عدم استخدام كلمة سر واحدة لأكثر من حساب، اصنع كلمة سر مختلفة لكل حساب.

- تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري فالكثير من هجمات انتزاع الفدية مثل "Petya وWannaCry"، تعتمد على نقاط الضعف الأمنية في نظام التشغيل غير المحدث.

- عدم فتح أي رابط مرسل إلا من خلال "Private Browsing".

- إخفاء البيانات الخاصة بك مثل "رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني" على ووسائل التواصل الاجتماعي.

- في حالة شعورك باختراق الكتروني قم بتغير الإيميل، وكلمة السر.

- إن كان البريد الإلكتروني الوارد إليك من إحدى الجهات أو الشركات التي تتعامل معها، مثل البنوك أو حتى بعض الخدمات على الإنترنت فتحقق في البداية من عنوان البريد الإلكتروني للجهة المرسلة بعناية.

- عدم ربط جميع الحسابات الخاصة بك بمواقع واحد، مثل ربط إنستجرام، وتويتر، وغيرها بموقع فيس بوك.

- إذا كنت تعمل بشركة، أو بنك في حالة اتصال أحد العاملين بمجال "IT" وطلبه اسم المستخدم لجهازك، وكلمة السر، عليك التاكد أنه من ضمن الفريق الخاص بالشركة، فقد تتعرض لسرقة بياناتك، وبيانات العملاء.

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