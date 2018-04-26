«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

جهود مكثفة لحي الهرم للسيطرة على تبعات الأمطار (صور)

يقوم حي الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ببذل جهود مكثفة لاحتواء الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بشكل كثيف خلال اليومين الماضيين. ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، ...