القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:26 م

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
dostor.org/2145139

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء
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