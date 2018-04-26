«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
يقوم حي الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ببذل جهود مكثفة لاحتواء الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بشكل كثيف خلال اليومين الماضيين. ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، ...
انطلقت اليوم بمحافظة جنوب سيناء، الندوة التثقفية بعنوان «سيناء 2018.. حماية وطن.. دعم التنمية»، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 36 لعيد تحرير سيناء، والتى تقام تحت رعاية اللواء خالد فودة، ...
استضافت كلية الطب جامعة المنصورة ندوة بعنوان "تجارب الجامعات المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة" وذلك فى قاعة "أبو النجا بك"، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتورأشرف ...