الري: نتابع تصريف مياه الأمطار في الترع بالمحافظات

أعلنت وزارة الري استمرار الاستعدادت لموسم السيول والأمطار، والمتابعة المستمرة من كافة الجهات المعنية والوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن تصريف المياه بكافة الرياحات ومنها "البحيري والناصري والمنوفي" وترعتي الإسماعيلية والنوبارية.



وأشارت إلى أن التقرير الأخير عن السيول، أوضح أن معظم المحافظات تشهد حالة من الطقس غير المستقر، وتم التنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بها فيما يتعلق بالمحطات والمناسيب والمآخذ، والانتهاء من رفع وتصريف تجمعات المياه، مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لحين انتهاء الأمطار واستقرار حالة الطقس.

