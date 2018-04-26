تفوق بث «موسيقى الإنترنت» على مبيعات الأسطوانات

قالت هيئة دولية للتسجيلات إن خدمات بث الموسيقى على الإنترنت مثل "آبل ميوزيك" أصبحت أكبر مصدر إيرادات لهذه الصناعة للمرة الأولى، متفوقة على مبيعات الأسطوانات وتحميل الأغاني الرقمية.



ووفقا لتقرير صدر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية فإن النمو السريع لخدمات البث على الإنترنت في السنوات الأخيرة أدى لتعافي صناعة التسجيلات الموسيقية على مستوى العالم.



وتشهد خدمات البث على الإنترنت نموا لإيراداتها للعام الثالث على التوالي.



وتظهر الأرقام التي وردت في تقرير الاتحاد الدولي لعام 2018 أن إجمالي الإيرادات لعام 2017 بلغ 17.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.1% عن العام الذي سبقه.



ويقول القائمون على الصناعة إن انتشار خدمات البث الموسيقي يتيح للسوق أن تصل إلى مناطق جديدة في العالم، ويساعد في صرف جيل من محبي الموسيقى عن الموسيقى المجانية أو المقرصنة.