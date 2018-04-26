القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 04:18 ص

السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش

السجن المشدد 3 سنوات
مصطفى حربى - حسام التمساح
dostor.org/2144418

قضت محكمة جنايات القاهرة عن الدائرة 12 شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية على المتهم "على محمد إسماعيل "22 عامًا، عامل، بالسجن 3 سنوات للاتجار في "الحشيش" بالقضية رقم 2243 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر أول.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخشاب، وعضوية المستشارين عادل جبر، أحمد سعيد الحوفي وأمانة سر طارق فتحي.

والبداية بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم بترويج المواد المخدرة وهو جوهر "الحشيش"، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بالاتجار في المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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