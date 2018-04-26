ماكرون: ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووى الإيرانى ويبحث عن بديل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن نظيره الأمريكي لن يتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، فهو لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق في أي مناسبة.



وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي في واشنطن: «ترامب ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادًا للدفاع عن الاتفاق النووي، وأعتقد بأنه لن يتمسك بالاتفاق النووي، ولكنه أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران»، ذلك حسب وكالة «سبوتنيك».



وأضاف: «نشدد على ضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني واستنتجت إرادة ترامب الواضحة بعدم دعم الاتفاق، وأتمنى أن نتمكن من العمل على جدول أعمال إيجابي بغض النظر عن قرار ترامب، بشأن الاتفاق النووي، والذي سيتخذه في الـ 12 من مايو المقبل، وبغض النظر عن القرار الأمريكي المقبل سوف نعمل سويا في المنطقة على خلق اتفاق أوسع وكادر استراتيجي للحوار مع إيران».



ودعا ماكرون، إلى تشكيل إطار دبلوماسي للتصرف فورا في حال قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي.



ويجري ماكرون زيارة إلى واشنطن تستمر ثلاثة أيام التقى خلالها بالرئيس ترامب.