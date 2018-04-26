ضبط 345 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات أمنية بأكتوبر

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة، حملات مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أي حوادث مرورية، ورصد جميع المخالفات.



ونجحت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، في ضبط 345 مخالفة مرورية متنوعة، منها 215 مخالفة نموذج 125، و39 مخالفة رخص بدون تسيير، وحجز 9 مركبات توك توك، وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات، ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



تأتي هذه الجهود، تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة جميع صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري.