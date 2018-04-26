وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

ناشد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، المواطنين بالحد من انتهاك حرم الطريق، وذلك بسبب العبء الكبير التى تتحمله الدولة نتيجة للقيام ببناء المواطنين على بعد أمتار قليلة من حرم الطريق.



وأوضح «عرفات» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن انتهاك المواطنين حرم الطرق، أدى إلى قيامهم ببناء مطبات صناعية، وهو ما تسبب فى تلف طبقات الرصف، منوها بأن المطب يجب أن يكون على بعد كيلو من الآخر.



وتابع وزير النقل، أن الوزارة ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى، تقوم بإصلاح ما يرتكبه المواطنين من أعمال تعدى على الطريق، من خلال بناء كبارى علوية، مثلما حدث فى طريق بنها المنصورة، بتكلفة وصلت إلى٧٢٠ مليون جنيه لبناء ٧ كبارى علوية قصيرة، مكونة من ٤ إلى ٥ باكيات، وذلك للسماح للمواطنين للعبور من أسفلها.



وطالب وزير النقل المواطنين، بالحد من القيام بتلك الأمور على الطريق حتى لا يفاجيء عقب الانتهاء من طريق بنها المنصورة بعام واحد بتعديات آخرى تحتاج إلى ملايين من ميزانية الدولة، قائلا: «الفلوس دى أولى نعمل بيها مستشفيات أو مصانع أو مدارس أو جامعات ولكن لا نكلف دولتنا عبء عليها».