التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن صالح الصماد مسئول عن معاناة ملايين اليمنيين وقتل الآلاف، مشيرا إلى أن الصماد كان مسئولا عن تهديد أمن السعودية والملاحة البحرية.



وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية الحدث) الفضائية مساء اليوم، إن جميع المنافذ الإغاثية البرية والجوية والبحرية لليمن مفتوحة، مضيفا: أن ميليشيا الحوثي أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على السعودية، إذ أطلقت أكثر من 66 ألف مقذوفة على المملكة العربية السعودية.



وأشار المالكي إلى أن الانقلابيين يعيقون إدخال السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة، كاشفا عن وجود 40 سفينة إغاثة بانتظار دخول الميناء، كما تعيق الميليشيات إدخال شاحنات وقود وإغاثة إلى ذمار، فيما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات لأكثر من 3 ملايين يمني.



ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن الجيش اليمني مازال يواصل تقدمه على جبهات صعدة، وأيضا على الجبهة الغربية باتجاه العاصمة صنعاء، مهددا ميليشيات الحوثي من أي تصعيد خطير تقوم به.



وأكد المالكي أن الانتصارات مستمرة على كافة الجبهات في اليمن، كما أن الأسرى يتم معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.