متحدث الجيش الليبي يكشف الحالة الصحية لخليفة حفتر

أكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازى غدًا الخميس، لافتًا إلى أن حالته الصحية ممتازة.



قال المسماري، في تصريح خاص لقناة فرانس 24 الفضائية مساء الأربعاء، إن المشير حفتر سيصل إلى أرض الوطن مساء غد الخميس عائدًا من جولته التى دامت فترة عقد خلالها لقاءات دولية وعمل بعض الفحوصات الطبية في فرنسا.



أضاف: أن حفتر سيشارك فور عودته في احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، وهي الحملة العسكرية التي بدأها في 2014 لطرد داعش من بنغازي.



وتابع: أنه سيجرى استقبال حافل ورسمى للمشير حفتر يشارك فيه ضباط ومنتسبو القيادة العامة وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدنى.



ويخوض الجيش الوطني منذ سنوات مواجهات مع الجماعات المتشددة، نجح على أثرها في تحقيق انتصارات أعادت الاستقرار لمناطق واسعة في البلاد.