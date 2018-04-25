احتجاجات لعمال ومساهمي «جنرال إليكتريك»

نظم موظفو ومساهمو "جنرال إليكتريك"، احتجاجات واسعة خلال أول اجتماع سنوي في ظل قيادة رئيسها التنفيذي الجديد "جون فلانري"، بسبب أداء الشركة المخيب للآمال.



وتجمع عشرات العمال في مصانع "جنرال إليكتريك"، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تجمع حوالي 450 مساهما بالشركة في اجتماع السنوي اعتراضًا على أداء الضعيف.



وانتقد عمال الشركة الأمريكية تاريخ "جنرال إليكتريك" خلال الفترة الأخيرة، والذي كشف عن قرارات وإدارة سيئة ألحقت بهم الضرر.



ووفقًا لنتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة مؤخرًا، فإن أرباح وإيرادات "جنرال إليكتريك" شهدت زيادة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي وبوتيرة تتجاوز تقديرات المحللين.



وأعلنت "جنرال إليكتريك" خطة خفض تكاليف قدرها مليارا دولار هذا العام من بينها تسريح 12 ألف وظيفة في وحدة الطاقة.



وتراجع سهم "جنرال إليكتريك" بنسبة 4.6% ليهبط إلى مستوى 14.01 دولار.



وشهد سهم الشركة العاملة في مجال الصناعة هبوطًا قدره 43% منذ تولي "فلانري" منصبه في 1 أغسطس الماضي.