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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:41 م

«تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الزراعية» يعقد اجتماعاته بالبحر الميت

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144165

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، اليوم الأربعاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، اجتماعاته بمشاركة مصر واليمن والأردن والعراق والجزائر وليبيا وجزر القمر.

وقال الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور كمال الأمين، إن التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والتي فرضت واقعا جديدا تستوجب على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها ومواكبتها والمساهمة في وضع تصوراتها للعمل العربي المشترك.

وأشار إلى حتمية تطوير وتفعيل منظومة العمل العربية المشتركة وأهمية مواكبة أجهزة الجامعة العربية، ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لحجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية ومواجهة التحديات التي تمس المواطن العربي كالفقر وارتفاع حجم البطالة وتواضع مستوى الصحة والمعيشة والتعليم وتدني معدلات التجارة البينية وهجرة العمال والكفاءات العربية وعدم مواكبة المخرجات التعليمية من متطلبات التنمية، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والمائي والانكماش الاقتصادي، وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في المنطقة العربية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدكتور عبدالمنعم البنا، إن الأمة العربية أدركت المستجدات الدولية والإقليمية المؤثرة على الأمن الغذائي العربي حيث اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، أن المجلس التنفيذي يقر بالقضايا ذات الصبغة التشريعية نيابة عن الجمعية العامة كما يمد الإدارة العامة بتوجهاته وإرشاداته لتصويب عملها.

وأشار إلى أهم قرارات المجلس السابقة لمتابعة سير العمل في استراتيجية التنمية المستدامة 2005- 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017- 2021 ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي.

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