القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:37 م

سفير السعودية الجديد لدى مصر يصل إلى القاهرة

السفير أسامة نقلي
السفير أسامة نقلي
أ ش أ
dostor.org/2144156

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، السفير أسامة نقلي - سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر، لتقديم أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدًا لبدء مهام عمله سفيرًا لبلاده.

ووصل السفير الجديد، على متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، وكان في استقباله بصالة كبار الزوار، مندوب من وزارة الخارجية، وأعضاء سفارة السعودية لدى مصر.

وكان السفير أسامة نقلي، يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدبلوماسية العامة، منذ ديسمبر 2017، كما تولى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية، ومدير الإدارة الإعلامية في الوزارة ذاتها، وعمل في سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، لمدة 9 أعوام.

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