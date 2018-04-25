الحكومة توجه باستمرار رفع الحالة القصوى لمتابعة حالة الطقس

وجَّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة المعنية بجميع المحافظات إلى الدرجة القصوى، واستنفار المرافق والأجهزة الخدمية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة على مدار الساعة لمتابعة تطورات وتداعيات سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد وسرعة الاستجابة، خاصة بالمحافظات الأكثر تأثرا بسوء الأحوال الجوية المتوقعة.



وأوضحت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في بيان الأربعاء، أنه طبقًا لمراجعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، فإنه من المتوقع استمرار موجة الطقس السيئ في عدد من المحافظات واحتمالات حدوث سيول بها (جنوب سيناء – شمال سيناء - السويس – البحر الأحمر)، وهطول الأمطار على السواحل الشمالية (بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والشرقية.



تهيب الأجهزة المعنية بالمواطنين بأهمية توخي الحذر نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في المحافظات المذكورة نتيجة احتمالات حدوث سيول خاصة على الطرق السريعة (طابا- نويبع، الزعفرانة – العين السخنة).



أشارت إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع ألإلكترونيwww.shakwa.eg لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بتداعيات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.



وتنصح بالمتابعة المستمرة لأحوال الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومراقبة حالة الجو قبل استخدام الطرق - خاصة الطرق السريعة - والحرص دائما عند قيادة السيارة واتباع كافة إجراءات الأمان والسلامة، فضلا عن أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ المختلفة، والتي تشمل (الإطفاء 180 – الإسعاف 123 - خدمة الطوارئ على الطرق السريعة 01221110000).