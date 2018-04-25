القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:53 ص

الجمعة.. انطلاق فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2143313

تنطلق بعد غدٍ الجمعة، فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي، في جميع البنوك العربية، وبدأت البنوك العاملة في السوق المصري الاستعداد فعليا لهذه الفعاليات.

وبدأ البنك الأهلي المصري، في وضع خطط للانتشار بمناطق الانتشار الجماهيري مثل مراكز الشباب والجامعات، وفتح حسابات مصرفية للعملاء مجانا.

ومن جهته أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، إلغاء مصاريف فتح الحسابات بجميع فروعه، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

فيما أوضح طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن مصرفه يحرص على تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، من خلال فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية بنسبة 50% لأول سنة، إلى جانب القيام بإصدار مجاني للبطاقة المدفوعة مقدمًا "Easy Card" للشباب طوال فترة الحملة، مع تقديم عروض خاصة على منتجات البنك.

وأضاف أن البنك وضع خطة للتواجد في 35 موقعا خارجيا ومنها أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هناك خطة للتوسع فى شبكة فروع البنك وماكينات الـ ATM لتغطى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب إضافة خدمات مصرفية جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، وخدمات المحفظة الإلكترونية Mobile Wallet.

فيما أعلن بنك الاستثمار العربي إلغائه مصاريف فتح حسابات التوفير بجميع فروعه، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

ويشارك بنك قناة السويس في فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري تحت عنوان "حساب لكل مواطن".

ويشارك البنك في الفعاليات عن طريق فتح حسابات للمواطنين دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع.

وأعلن البنك العربى الإفريقى الدولى، تقديم تسهيلات فى فتح الحسابات، طريق فتح الحساب دون حد أدنى أو مصاريف للفتح، بالإضافة إلى 50% تخفيض على مصاريف الحسابات السنوية.

وقال البنك إن هذه التسهيلات متاحة خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى الشهر، وذلك احتفالا بالأسبوع العربي للشمول المالي.

فيما أعلن السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن فروع البنك البالغ عددها 1210 أفرع بدأت تقديم الخدمات البنكية خارج البنك من خلال تواجد موظفى البنك بالنوادى والقرى والنجوع ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات والمناطق النائية والمهمشة بهدف تقديم الخدمات البنكية لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات البسيطة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصرى بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، فإن موظفى البنك يقومون بفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى، مع تخفيض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل.

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