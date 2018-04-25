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اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:36 ص

8 مايو.. انطلاق مؤتمر دولى للتنافسية العالمية فى مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2143271

ينطلق في الثامن من مايو المقبل، المؤتمر السنوي الثالث للتنافسية العالمية، تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر 2018، والذي تنظمه مؤسسة «جلوبال تريد ماترز» الهيئة الاقتصادية المفكرة بمركز مؤتمرات القرية الذكية.

يقام المؤتمر الثالث للتنافسية العالمية لسفراء الدول بالمشاركة مع مجلس الأعمال المصري السويسري، وبرعاية مجموعة التنمية الصناعية إحدى القلاع الصناعية العملاقة لشركة «سامكريت» التي تعد واحدة من أكبر المنشآت لتنمية الصناعية المصرية.

وقالت نانسي المغربي رئيس مجلس إدارة "جلوبال تريد ماترز" أول هيئة اقتصادية مفكرة بمصر، إن أكثر من 25 دولة و250 شركة سوف تشارك بالمؤتمر، لمناقشة الجديد في التنافسية العالمية، إلى جانب الكشف عن التنافسية المحلية، وتنفرد كل دولة من هذه الدول بأساليب مبتكرة وتقنيات لتطوير المشاركة بتنافسيتها الإقليمية والعالمية.

وأضافت «المغربي» في تصريحات صحفية، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية تاريخية تهدف بها إلى الصعود للعالمية، وذلك من خلال قدرتها التنافسية والمشاركة بتجارب التنافسية العالمية التي تعيشها الدول الأخرى وشركاء العولمة، والتي تمثل قيمة مضافة تنهض وتقود إلى النمو الاقتصادي الطامح لوطننا.

من جانبه، أوضح أشرف نجيب العضو المنتدب لـ«جلوبال تريد ماترز»، أن المؤتمر ينعقد في أربع جلسات نقاشية، تتناول الجلسة الأولى منه سر نجاح سويسرا في الصناعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن الابتكار بالمناطق الصناعية المستدامة

وأضاف «نجيب» أن الجلسة الثانية تتحدث عن تجارب أكثر الدول تنافسية بالعالم، فيما تتناول الجلسة الثالثة المنافسة بإطار اقتصادي عالمي وذلك بمناقشة المشاركة بتجارب الدول الأخرى، وتناقش الجلسة الرابعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتطوير التنافسية العالمية بمصر، وكيفية تعزيز الروابط بين الشركات العالمية والمنشآت المحلية.

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