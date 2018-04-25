الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين

قال مصدر أمنى بالحماية المدنية، إن المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر الحريق الذى نشب داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، كما سيتم من خلاله تحديد الأسباب التى أدت الى نشوب الحريق.



ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة ﻹجراء المعاينة اللازمة للحريق، فيما استمع رجال المباحث لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المصانع بالبساتين، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية بالدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة اخماد الحريق.